Ronaldo tem promessa de melhoria salarial, mas não ultrapassa Messi e Neymar

Cristiano Ronaldo poderá ver o seu salário melhorado no fim desta época desportiva, de acordo com a última notícia publicada sobre o assunto, neste caso, um artigo publicado hoje no jornal desportivo catalão ‘Sport’. Ainda assim, o ‘astro’ madeirense não terá a sua base salarial equiparada ao estatuto de Messi e Neymar.

Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, está disposto a oferecer, no máximo, 35 milhões de euros líquidos por ano ao capitão da selecção portuguesa de futebol, quantia que fará o avançado de 33 anos continuar a auferir um vencimento inferior ao do argentino Lionel Messi (40 milhões de euros líquidos anuais) e Neymar (37 milhões de euros líquidos anuais).

No entanto, para tentar satisfazer CR7 de outra forma, e talvez para suprimir a eventual saída de Gareth Bale, o Real Madrid está disposto a contratar Gonçalo Guedes, jovem português que actua por empréstimo do PSG no Valência. O ‘Sport’ avança que este é mesmo um pedido pessoal do camisa 7.

Recorde-se que Cristiano Ronaldo aufere actualmente 32 milhões de euros por época.