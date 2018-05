Ronaldo soma sexto título consecutivo de melhor marcador da Liga dos Campeões

O futebolista português Cristiano Ronaldo, do Real Madrid, tornou-se hoje o melhor marcador da Liga dos Campeões pela sexta vez consecutiva, apesar de ter ficado em branco frente ao Liverpool na final.

‘Rei’ absoluto dos goleadores da história da ‘Champions’, com 120, em 157 jogos, contra 100 de Lionel Messi, em 125 encontros, o capitão da seleção lusa foi o melhor concretizador em 2007/2008 e nas últimas seis épocas.

Na presente edição, Ronaldo, que apontou 15 golos -- terceiro melhor , marcou nos primeiros 12 encontros da prova, mas acabou por ficar em branco nas duas mãos da meia-final e na final.

Ainda ao serviço do Manchester United, Ronaldo foi o melhor marcador pela primeira vez em 2007/08, com oito golos, mas Messi respondeu com quatro títulos consecutivos, ao marcar nove em 2008/09, oito em 2009/10, 12 em 2010/11 e 14 em 2011/12.

Depois, voltou a ser de novo a vez do internacional luso, que marcou 12 golos em 2012/13 e um recorde de 17 na temporada seguinte.

Em 2014/15, Messi manteve um título de vantagem, mas passando a liderar por 5-4, já que ambos marcaram 10 golos, tal como o brasileiro Neymar, o único jogador que se intrometeu nesta luta na última década.

Na temporada seguinte, Cristiano Ronaldo selou o segundo melhor registo de sempre, com 16 tentos, e igualou os cinco cetros do argentino.

Em 2016/17, Messi parecia imparável, depois de uma primeira fase com 10 golos, em cinco jogos, contra apenas dois de Ronaldo, em seis. O avanço ainda cresceu para 11-2, com o argentino a marcar nos ‘oitavos’, na ‘remontada’ ao PSG (6-1).

Mas, o jogador luso ‘renasceu’ nos quartos de final, frente ao Bayern Munique, com um ‘bis’ na Alemanha (vitória por 2-1 do Real Madrid) e um ‘hat-trick’ no Bernabéu (triunfo por 4-2, após prolongamento).

- Os melhores marcadores das últimas 10 edições:

2017/18 Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 15

2016/17 Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 12

2015/16 Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 16

2014/15 Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 10

Lionel Messi (FC Barcelona) 10

Neymar (FC Barcelona) 10

2013/14 Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 17

2012/13 Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 12

2011/12 Lionel Messi (FC Barcelona) 14

2010/11 Lionel Messi (FC Barcelona) 12

2009/10 Lionel Messi (FC Barcelona) 8

2008/09 Lionel Messi (FC Barcelona) 9

2007/08 Cristiano Ronaldo (Manchester United) 8

2006/07 Kaká (AC Milan) 10

- Os melhores marcadores da edição 2016/17:

1. Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 12 (13)

2. Lionel Messi (FC Barcelona) 11 golos (9 jogos)

3. Edinson Cavani (Paris Saint-Germain) 8 (8)

. Robert Lewandowski (Bayern Munique) 8 (9)

5. Pierre-Emerick Aubameyang (Borussia Dortmund) 7 (9)

8. Gonzalo Higuain (Juventus) 5 (11)

