Ronaldo saltou quase três metros no golo frente ao PSG

O ‘astro’ madeirense inaugurou ontem o marcador frente aos ‘Reuge-et-Bleu’, no Parque dos Príncipes, com um tento que está a correr mundo. É que Cristiano Ronaldo, para além de ter ficado praticamente estático no ar, saltou quase três metros quando cabeceou o esférico.

De acordo com o jornal argentino ‘Olé’, no golo marcado ao PSG, e usando Thiago Silva como referência, que mede 1,85 m, CR7 saltou a mais de um metro do solo o que, conjugado com os 1,85 metros de altura do jogador brasileiro, dá um cabeceamento a cerca de 2 metros e 85 centímetros acima do relvado.

Na foto pode ver-se Yuri, que mede 1,81m, a tentar chegar à bola, esforço que em nada lhe valeu.