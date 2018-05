Ronaldo procura o ‘penta’ e tem nas ‘mãos’ sexto título seguido de melhor marcador

O futebolista português Cristiano Ronaldo pode alcançar no sábado o quinto título de campeão europeu de clubes e, caso o Real Madrid vença o Liverpool, em Kiev, ficará muito próximo de igualar o recordista de conquistas, Paco Gento.

O avançado internacional luso, de 33 anos, que vai na 15.ª participação seguida na prova, arrecadou quatro troféus, três pelo Real Madrid (2013/14, 2015/16 e 2016/17) e um pelo Manchester United (2007/08), com o qual perdeu ainda a decisão de 2008/09, frente ao FC Barcelona.

Caso conquiste a final de sábado, Ronaldo alcança o ‘penta’ e iguala um grupo de oito futebolistas que também arrecadaram o troféu uma ‘mão cheia’ de vezes: os espanhóis José Maria Zárraga, Héctor Rial, Marquitos, Rafael Lesmes e Alfredo di Stéfano, todos pelo Real Madrid, os italianos Alessandro Costacurta e Paolo Maldini, ambos com o AC Milan, e o holandês Clarence Seedorf, que conseguiu o feito por Ajax (um troféu), Real Madrid (dois) e AC Milan (dois).

Contudo, o recordista de conquistas é o antigo avançado espanhol Paco Gento, que soma seis Taças dos Campeões Europeus, todas elas pelo Real Madrid (1955/56, 1956/57, 1957/58, 1958/59, 1959/60 e 1965/66).

Cristiano Ronaldo, que é o segundo futebolista com mais jogos realizados na Liga dos Campeões (152) - é apenas superado pelo guarda-redes do FC Porto Iker Casillas (167) -, disputou a primeira final em 2007/08, em Moscovo. Ronaldo marcou o tento do Manchester United diante do Chelsea, no tempo regulamentar (1-1), mas os ‘red devils’ apenas venceram no desempate por grandes penalidades, no qual o internacional luso até falhou o seu pontapé.

Na época seguinte, Ronaldo discutiu mais uma decisão ao serviço do Manchester United, que perdeu frente ao FC Barcelona, em Roma, por 2-0.

O ‘capitão’ da seleção portuguesa voltaria à final em 2013/14, já pelo Real Madrid, apontando um dos golos com que a formação ‘blanca’ venceu o rival Atlético de Madrid, por 4-1, no Estádio da Luz, em Lisboa.

Em 2015/16, os ‘merengues’ superaram novamente os ‘colchoneros’, no desempate por grandes penalidades (1-1 no tempo regulamentar), e na temporada transata bateram a Juventus, por claros 4-1, com um ‘bis’ do atual ‘Bola de Ouro’.

Além de uma possível conquista da quinta ‘orelhuda’, o futebolista com mais golos na Liga dos Campeões (120) está, igualmente, a um pequeno passo de se sagrar o melhor marcador da competição pela sexta vez, a quinta consecutiva.

Ronaldo soma 15 tentos na presente edição, que lhe conferem uma margem significativa sobre o trio atacante do outro finalista, Salah (10), Roberto Firmino (10) e Sadio Mané (9).

Ainda ao serviço do Manchester United, Ronaldo foi o melhor marcador pela primeira vez em 2007/08, com oito golos, mas Messi respondeu com quatro títulos consecutivos, ao marcar nove em 2008/09, oito em 2009/10, 12 em 2010/11 e 14 em 2011/12.

Depois, foi de novo a vez do internacional luso, que marcou 12 golos em 2012/13 e um recorde de 17 na temporada seguinte (2013/14).

Em 2014/15, Messi manteve um título de vantagem, mas passando a liderar por 5-4, já que ambos marcaram 10 golos, tal como o brasileiro Neymar, o único jogador que se intrometeu nesta luta na última década.

Cristiano Ronaldo ‘selou’ o segundo melhor registo de sempre em 2015/16, com 16 tentos, e igualou os cinco cetros do argentino. Na última temporada, o ‘bis’ na final, com a Juventus, permitiu ao português fechar a prova com mais um golo que Messi (12 contra 11) e sagrar-se melhor marcador da competição pela sexta vez, a quinta seguida.

Real Madrid e Liverpool disputam a final da Liga dos Campeões, no sábado, a partir das 19:45 (hora portuguesa), no Estádio Olímpico de Kiev, na Ucrânia, num encontro que será dirigido pelo sérvio Milorad Mazic.

- Jogadores que mais vezes venceram a Taça dos Campeões Europeus/Liga dos Campeões:

<PRE>

Jogador Troféus conquistados

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Paco Gento (Real Madrid) 6 (1955/56, 1956/57, 1957/58, 1958/59, 1959/60 e 1965/66)

2. José María Zárraga (Real Madrid) 5 (1955/56, 1956/57, 1957/58, 1958/59, 1959/60)

. Hector Rial (Real Madrid) 5 (1955/56, 1956/57, 1957/58, 1958/59, 1959/60)

. Marquitos (Real Madrid) 5 (1955/56, 1956/57, 1957/58, 1958/59, 1959/60)

. Rafael Lesmes (Real Madrid) 5 (1955/56, 1956/57, 1957/58, 1958/59, 1959/60)

. Alfredo di Stéfano (Real Madrid) 5 (1955/56, 1956/57, 1957/58, 1958/59, 1959/60)

. Clarence Seedorf (Ajax/Real Madrid/AC Milan) 5 (1994/95, 1997/98, 1999/00, 2002/03, 2006/07)

. Alessandro Costacurta (AC Milan) 5 (1988/89, 1989/90, 1993/94, 2002/03, 2006/07)

. Paolo Maldini (AC Milan) 5 (1988/89, 1989/90, 1993/94, 2002/03, 2006/07)

10. Samuel Eto’o (Real Madrid/FC Barcelona/Inter Milão) 4 (1999/00, 2005/06, 2008/09, 2009/10)

. Gerard Piqué (Manchester United/FC Barcelona) 4 (2007/08, 2008/09, 2010/11, 2014/15)

. Lionel Messi (FC Barcelona) 4 (2005/06, 2008/09, 2010/11, 2014/15)

. Andrés Iniesta (FC Barcelona) 4 (2005/06, 2008/09, 2010/11, 2014/15)

. Xavi Hernández (FC Barcelona) 4 (2005/06, 2008/09, 2010/11, 2014/15)

. CRISTIANO RONALDO (Manchester United/Real Madrid) 4 (2007/08, 2013/14, 2015/16, 2016/17)

- Os melhores marcadores das últimas 10 edições:

Época Jogador (clube) Golos

-------------------------------------------------------

2016/17 Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 12

2015/16 Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 16

2014/15 Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 10

Lionel Messi (FC Barcelona) 10

Neymar (FC Barcelona) 10

2013/14 Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 17

2012/13 Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 12

2011/12 Lionel Messi (FC Barcelona) 14

2010/11 Lionel Messi (FC Barcelona) 12

2009/10 Lionel Messi (FC Barcelona) 8

2008/09 Lionel Messi (FC Barcelona) 9

2007/08 Cristiano Ronaldo (Manchester United) 8

- Os melhores marcadores da edição 2017/18:

Jogador (clube) Golos (jogos)

---------------------------------------------------------------

1. Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 15 (12)

2. Mohamed Salah (Liverpool) 10 (12)

. Roberto Firmino (Liverpool) 10 (12)

. Sadio Mané (Liverpool) 9 (10)

5. Ben Yedder (Sevilha) 8 (9)

. Edin Dzeko (Roma) 8 (12)