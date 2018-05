Cristiano Ronaldo poderá ter cumprido, este sábado, o último jogo com a camisola do Real Madrid, em Kyiv, na final da Liga dos Campeões. Após a conquista de mais uma ‘Champions’, o craque surpreendeu ao avançar com uma possível saída do clube merengue. Mas nada confirmou.

“Foi muito bonito estar no Real Madrid. Nos próximos dias darei uma resposta aos adeptos, pois eles, sim, sempre estiveram do meu lado. Fizemos história e agora temos de desfrutar”, disse em declarações ao BeIn Sports.