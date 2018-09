Ronaldo pode ‘apanhar’ suspensão de três jogos e não defrontar Manchester United

Cristiano Ronaldo poderá ‘apanhar’ uma suspensão de três partidas na Liga dos Campeões, depois da eventual agressão a Murillo. Tudo depende do que constar no relatório de Felix Brych, um cenário que ganha força caso o juiz alemão escreva no documento a ser entregue à UEFA que CR7 agrediu o defesa colombiano.

Os eventuais três jogos de suspensão tratam-se mesmo do pior cenário disciplinar e são uma realidade. A acontecer, Cristiano Ronaldo falharia a recepção aos suíços dos Young Boys, partida relativa à segunda jornada do Grupo H da ‘Liga Milionária’, bem como os dois confrontos frente ao Manchester United. Um rude golpe nas aspirações do craque português, que teria certamente todas as intenções em reencontrar um clube que lhe diz muito.

De acordo com o desportivo espanhol Sport, o castigo pode também ficar pelas duas partidas caso as imagens do lance não forem de encontro à explicação do árbitro germânico, sendo que a decisão deverá ser conhecida a 27 de Setembro, data da reunião do Comité de Disciplina da UEFA. A Juventus poderá recorrer depois ao Tribunal Arbitral do Desporto (TAS).