Ronaldo outra vez em branco na vitória da Juventus

Cristiano Ronaldo ainda não ‘abanou’ as redes no campeonato italiano, em nova vitória sofrida da Juventus. Os ‘bianconeri’ venceram na visita ao Parma, por 2-1, num encontro em que nada se tratou de um caminho aberto para a vitória por parte do emblema de Turim.

Mandzukic, logo aos 2 minutos, deu vantagem aos pupilos de Massimiliano Allegri, sendo que ainda no primeiro tempo o costa-marfinense Gervinho igualou o resultado, aos 33 minutos.

Já na segunda parte a Juventus voltou para a frente do marcador com uma jogada bem desenhada e que culminou com um remate eficaz de Matuidi, de ‘bico’ e ângulo apertado, corria o minuto 58.

Ora, com este resultado a Juventus segue no primeiro posto do campeonato italiano, com nove ponto averbados, embora à condição.