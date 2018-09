Ronaldo marca na vitória da Juventus em casa do Frosinone

Golos de Cristiano Ronaldo e Bernardeschi deram hoje a vitória à Juventus na visita ao Frosinone, em jogo da quinta jornada da Liga italiana de futebol, que a formação de Turim lidera isolada.

O remate certeiro do português, aos 81 minutos, decidiu o encontro para os ‘bianconeros’, antes do extremo italiano aumentar a contagem, aos 90+5. O emblema de Turim segurou a liderança isolada, com 15 pontos, na casa do penúltimo, que tem apenas um.

Depois da vitória do Nápoles, no jogo da manhã em casa do Torino (3-1), a ‘Juve’ tinha de pontuar para se manter na liderança isolada, mas o Frosinone dificultou a missão ao máximo com recurso a uma tática muito defensiva.

Durante grande parte do segundo tempo, a única equipa que ainda não marcou qualquer golo na ‘Serie A’ tinha quase todos os jogadores dentro da área, numa estratégia que frustrou o ataque ‘bianconero’, com Allegri a lançar Bernardeschi, aos 56, e João Cancelo, aos 69, para ‘furar’ a ‘muralha’ da equipa da casa.

Aos 81, e na sequência de uma série de ressaltos, a bola sobrou para Ronaldo na área, com o português a não falhar e marcar o terceiro golo pela Juventus, antes de Bernardeschi aproveitar um contra-ataque para fazer o 2-0 final.

Antes, o AC Milan somou o segundo empate consecutivo no campeonato ao deixar escapar a vitória nos descontos do duelo com a Atalanta (2-2).

O argentino Higuaín adiantou a equipa de Gennaro Gattuso logo aos dois minutos, a passe do espanhol Suso, mas o argentino Alejandro Gómez, ‘capitão’ dos forasteiros, restabeleceu a igualdade, aos 54.

A equipa milanesa reagiu e Suso voltou a estar em destaque, ao cruzar rasteiro para Bonaventura fazer o 2-1. Nos descontos, Rigoni ‘salvou’ um ponto para a Atalanta.

As duas equipas somam cinco pontos, mas o AC Milan tem um jogo a menos, ainda que já esteja a 10 pontos da liderança.

A Roma também continua a registar um mau arranque, perdendo hoje no reduto do Bolonha por 2-0, por culpa de golos de Mattiello e Santander, que deram o primeiro triunfo aos bolonheses, agora com quatro pontos, menos um do que a equipa da capital.

À mesma hora, a outra equipa romana goleou em casa o Génova por 4-1, com a Lazio a beneficiar de um ‘bis’ de Immobile, além de tentos do equatoriano ex-Sporting Caicedo e do sérvio Milinkovic-Savic.

No Génova, 11.º classificado com seis pontos, Iuri Medeiros foi titular (saiu aos 62 minutos) e Pedro Pereira não saiu do banco dos suplentes, num jogo que ‘empurrou’ a Lazio para o quinto posto, com nove pontos.

A Udinese foi a casa do Chievo vencer por 2-0, com o argentino Rodrigo de Paul em destaque, ao marcar o primeiro e assistir no segundo, de Lasagna.