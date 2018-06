Ronaldo marca dois e dá vantagem a Portugal ao intervalo

Dois golos de Cristiano Ronaldo dão vantagem a Portugal, ao intervalo, no jogo diante da Espanha. O madeirense inaugurou o marcador ao quatro minutos, numa grande penalidade. Diego Costa empatou aos 24 por Diego Costa, no lance no qual o árbitro deixou passar uma falta sobre Pepe.

Mesmo antes do intervalo, aos 44 minutos, Cristiano Ronaldo voltou a marcar num remate da meia distância e que De Gea não conseguiu segurar, num verdadeiro frango.

Acompanhe curiosidades e informações sobre o jogo no liveblog do DIÁRIO dedicado ao Mundial’2018.