Ronaldo fica em branco na vitória da Juventus frente ao Cagliari (3-1)

O madeirense Cristiano Ronaldo não registou qualquer golo na vitória desta noite da Juventus frente ao Cagliari por 3-1, mas ajudou a sua equipa, designadamente com uma assistência aos 87 minutos que permitiu a colombiano Cuadrado estabelecer o resultado final.

Os outros golos da Juventus foram marcados por Dybala no primeiro minuto da partida e por Filip Bradaric, jogador do Cagliari que marcou na própria baliza aos 38 minutos. João Pedro marcou aos 36 minutos o único golo do Cagliari.

Com este resultado a equipa de Cristiano Ronaldo consolida a liderança do principal campeonato italiano, com seis pontos de diferença em relação aos segundos na tabela, Inter e Nápoles.