“Ronaldo é uma jogada de propaganda” e “está em fim de carreira” diz o presidente do Nápoles

Depois de ter assumido que Cristiano Ronaldo lhe foi oferecido por Jorge Mendes, mas que tal transferência poderia colocar em risco a vida financeira do Nápoles, Aurelio De Laurentiis, presidente do clube, envia agora nova ‘bicada’ à Juventus.

Em declarações ao jornal italiano La Verità, o líder napolitano é da opinião que “Ronaldo foi uma jogada de propaganda” por parte dos ‘bianconeros’ e avisa para o risco: “certas empresas podem criar desequilíbrios”.

“Cristiano trabalha com um dos agentes mais inteligentes, talvez o mais inteligente. Eu e o Mendes conhecemo-nos, conversamos sobre o Rui Patricio e ele ofereceu-me essa oportunidade do Ronaldo. Custo adicional? Dito isto, é um absurdo. Imaginei um modelo em que os custos eram combinados exclusivamente com os lucros reflectidos nos custos relativos à operação”, alertou De Laurentiis, acrescentando que Jorge Mendes deu-lhe a promessa de que Ronaldo ia deixar o clube rico.

Sobre a nova vida de Ronaldo, entre o que poderá render em campo nos próximos quatro anos e o que virá a auferir, essa questão deixou De Laurentiis reticente.

“CR7 tem uma certa idade e em termos de equilíbrio para um clube é perigoso gastar tanto dinheiro para comprar um jogador no final da sua carreira. Questiono-me se os sucessos comerciais ou desportivos prevalecerão. Se começar a pagar salários absurdos eles voltam-se contra mim”, concluiu.