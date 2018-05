Na sequência da sua vitória na Costa da Caparica, a jovem estrela do surf regional Nilton Freitas foi convidado pela Associação Nacional de Surfistas (ANS) e pela Federação Portuguesa de Surf (FPS) para participar na 3ª etapa da Liga MEO Surf, o Allianz Figueira Pro (1-3 de Junho), e no Moche Groms Cup, o sub-troféu da Liga MEO Surf destinado aos mais novos talentos do surf nacional.

Com apenas 13 anos, Nilton Freitas foi o primeiro surfista madeirense a vencer uma competição no continente.