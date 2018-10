Ronaldo bateu novo recorde ao assinalar 400.º golo em ligas europeias

Cristiano Ronaldo continua a facturar depois de uma seca anormal no início da temporada, isto tendo em conta que o ‘astro’ madeirense é um jogador que está habituado a ultrapassar a fasquia dos 30 golos por época. Desta feita, CR7 continua também a facturar na sua lista pessoal de recordes: é o primeiro jogador da história do futebol a conseguir chegar à marca dos 400 golos nas cinco principais ligas europeias, mesmo sem ter jogado no campeonato francês e alemão.

Recapitulando, o capitão da selecção portuguesa de futebol apontou 84 na Liga Inglesa, ao serviço do Manchester United, 311 na Liga Espanhola, pelo Real Madrid, e agora cinco na Serie A, onde nesta altura está a quatro golos do líder de marcadores, o polaco Piatek (9), e a um do segundo, Insigne (6).

Ainda neste registo dos melhores marcadores das principais ligas europeias, Messi está em segundo com 388 golos, seguindo-se jogadores que já abandonaram os relvados. Jimmy Greaves (366), Gerd Muller (365) e Steve Bloomer (317).