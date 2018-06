Romeu Gouveia o foi o mais veloz na Madeira

O atleta da Salomon Suunto Portugal ganhou o Santana Vertical Kilometer, a única prova portuguesa que integra o Vertical Kilometer World Circuit, composto por 12 provas em 7 países.

Inserido no Ultra Skymarathon Madeira (USM) que decorre entre 1 e 3 de junho, o Km vertical foi a primeira prova do evento a ser disputada.

Romeu Gouveia precisou de apenas 42m30s para completar os 4,8 km com 1003 metros de desnível positivo.

O atleta confessou que apesar de estar em forma, não estava à espera de ganhar o KM Vertical, especialmente frente a Ferran Teixeidó, um dos atletas do top 10 mundial em KM Vertical.

Ferran Teixidó, um especialista a trepar, ficou em segundo lugar, com apenas mais 10 segundos e Joan Marceló fechou o pódio masculino, com um tempo de 43m17s.

A Neozelandeza Ruth Croft venceu na categoria feminina fazendo um tempo de 48m54s, seguida da suiça Elise Chabbey com mais um minuto e da conhecida Anna Frost, que tem vindo a fazer da Madeira a sua segunda casa, com um tempo de 52m56s.

A prova desenrolou-se na área do Parque natural da Madeira, imergindo no coração da floresta Laurissilva, Património Mundial Natural da Humanidade. Os atletas partiram da zona do Vale da Lapa e treparam até à Encumeada Alta a 1785m.

Romeu Gouveia venceu ainda o Santana Sky Race, completou os 23 km com 1672 metros de desnível positivo em 2h16m.

Apesar de reconhecer que tinha muitas hipóteses, uma vez que já tinha vencido a prova no ano passado, o atleta frisou que “este ano o percurso mudou, foi bastante mais difícil, mas também mais interessante”.

Romeu Gouveia ruma agora ao Campeonato do Mundo de KMVertical que terá lugar na Escócia em Setembro.