Robin Andrade é reforço do hóquei em patins do CF Carvalheiro

Robin Andrade vai jogar na equipa de hóquei em patins do CF Carvalheiro que vai participar no Campeonato Nacional da 3.ª Divisão, zona Norte B, cujo sorteio realizou-se esta terça-feira. Trata-se do primeiro jogador oficialmente apresentado pelo clube para este novo projecto, que pretende fazer jus à mística e à notoriedade alcançadas pela colectividade nas décadas de 80 e 90.

Ligado ao hóquei em patins desde os 8 anos, Robin Andrade iniciou-se na AD Camacha, prosseguindo a sua formação no Camacha Hóquei Clube, de onde se transferiu para o GD Estreito aos 16 anos, naquela que foi a sua primeira experiência a nível nacional. Aos 19 anos, representou o Portossantense SAD na 1.ª Divisão Nacional, regressando depois ao Estreito, ainda antes de rumar ao São Roque, onde jogou durante 8 épocas consecutivas. Nos últimos quatro anos, representou o CS Marítimo, sendo que, aos 33 anos, o CF Carvalheiro será o sétimo clube da sua rica e vasta carreira de jogador.

Ao site do CF Carvalheiro, Robin Andrade explica que “houve vários factores que me levaram a aceitar este novo desafio, principalmente a oportunidade de poder voltar a trabalhar com duas pessoas - Pedro Brázio e Pedro Pi -, que já mostraram noutras circunstâncias os seus conhecimentos, qualidades e valores, embora sem o devido reconhecimento”. Por isso, refere que aceitou de imediato o desafio que lhe foi lançado, considerando que “fazia falta na Região mais uma equipa nos nacionais” e acrescentando que “terá um sabor ainda mais especial por ser o CF Carvalheiro, um clube com historial na modalidade”. Robin mostra-se confiante na realização de uma boa época, enaltecendo o papel do clube, que “tem sido impecável em todos os aspectos, principalmente o presidente Pedro Araújo, sendo que há muito que não sentia esta força de vontade e apoio de uma Direcção como a que eu tenho assistido desde que aceitei fazer parte deste projecto”.