Roberto Martinez diz que Thierry Henry “estará no banco” belga na sexta-feira

O selecionador belga, Roberto Martinez, disse hoje que o francês Thierry Henry, seu treinador-adjunto, apontado como o próximo treinador do Mónaco, “vai estar” na sexta-feita no banco no jogo contra a Suíça.

“Posso garantir que ele estará amanhã (sexta-feira) no banco e o que mais importa é preparar esta partida”, referiu Martínez na conferência de imprensa de antevisão do segundo jogo de belgas e suíços para a Liga das Nações.

O treinador espanhol recusou dizer se Henry irá continuar no cargo para a próxima semana, no jogo de preparação com a Holanda, afirmando não ser “novidade” lidar com estes rumores.

“Sempre que há uma vaga, há a notícia de que Thierry Henry irá ocupar esse lugar”, salientou.