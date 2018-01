Ricardo regressa ao Desportivo de Chaves após dois meses de paragem por lesão

O regresso do guarda-redes Ricardo, recuperado de lesão, constitui a principal novidade nos convocados do Desportivo de Chaves para o jogo de quarta-feira com o Marítimo, na Madeira, da 16.ª jornada da I Liga de futebol.

O treinador flaviense, Luís Castro, chamou 19 jogadores para a deslocação à Madeira, tendo reintegrado o guardião Ricardo, que estava parado desde outubro, altura em que contraiu a lesão.

Luís Castro continua a não poder contar com Filipe Melo e Tiago Galvão, ambos em tratamento médico.

O Desportivo de Chaves, nono classificado com 19 pontos, defronta o Marítimo, quinto com 27, pelas 18:15 de quarta-feira, no Funchal, em jogo da 16.ª jornada da I Liga.

Lista dos 19 convocados:

- Guarda-redes: António Filipe e Ricardo.

- Defesas: Paulinho, Furlan, Nuno André Coelho, Maras, Domingos Duarte e Djavan.

- Médios: Jefferson, Tiba, Patrão e Bressan.

- Avançados: Perdigão, Matheus Pereira, Davidson, Hamdou Elhouni, Jorginho, Platiny e William.