Ricardo Oliveira reforça baliza do CF Carvalheiro

O guarda-redes Ricardo Oliveira vai integrar a equipa de hóquei em patins do CF Carvalheiro, que vai participar no Campeonato Nacional da 3.ª Divisão na presente temporada. Depois de ter apresentado esta sexta-feira o nome de Robin Andrade, o clube apresenta agora o seu segundo reforço para este novo projecto desportivo.

Ricardo Oliveira iniciou-se no hóquei em patins com apenas cinco anos, formando-se no GD Estreito, onde jogou até aos dezoito anos, idade com que rumou para o continente para dar seguimento à sua formação académica. Depois de um período de inactividade, e após regressar à Região, voltou também à modalidade, na época 2015/2016, jogando pelo CS Marítimo, clube que representou durante um ano antes de regressar ao GD Estreito, onde actuou na temporada passada.

Aos 30 anos, Ricardo Oliveira enfrenta agora um novo desafio na sua carreira, integrando um projecto que considera “bastante ambicioso e ao mesmo tempo muito importante para a evolução do hóquei madeirense”.

Conforme o site do clube, o jogador realça “o facto do CF Carvalheiro ter na sua estrutura pessoas como o mister Pedro Brázio, o mister Pedro Pi e o António Navarro, pessoas por quem tenho enorme admiração e respeito, foi outro dos factores decisivos para aceitar este desafio”.

Grato pelo convite, o guarda-redes considera que “esta será uma época muito exigente tendo em conta a qualidade das equipas do norte do país” mas está fortemente empenhado em “ajudar o clube a conseguir os melhores resultados possíveis de modo a voltar a ser reconhecido na modalidade”.