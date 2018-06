O futebolista cabo-verdiano Ricardo Gomes, que alinhava no Nacional, vai rumar aos sérvios do Partizan Belgrado, confirmou hoje à Lusa fonte do clube madeirense promovido à I Liga de futebol.

Aos 26 anos, o melhor marcador da edição 2017/18 da II Liga, com 22 golos, vai prosseguir a carreira na Sérvia, após o final do contrato com a formação madeirense.

Antes de chegar ao Nacional, em 2016/17, Ricardo Gomes tinha alinhado no Vizela e no Vitória de Guimarães.