Renato Andrade e Maria João Abreu os mais rápidos a ligar o Funchal ao Pico do Areeiro

Realizou-se, neste domingo, o Madeira Uphill 2000, a Meia Maratona mais dura da Europa. O evento organizado pela Associação de Atletismo da Região Autónoma da Madeira foi para a estrada com a participação de 160 atletas, incluindo alguns atletas estrangeiros.

A prova principal na distância oficial da Meia Maratona (21.097,50 metros) foi o percurso escolhido pela maioria dos participantes, com o percurso da Mini Maratona a apresentar 12.700 metros, tendo ainda se realizado a prova por estafetas de 4 atletas.

A prova principal que ligou a Avenida do Mar ao topo do Pico do Areeiro teve como grande vencedor Renato Andrade, o atleta da ADRAP percorreu os 21km com quase 2000 metros positivos de altitude em 1 hora, 58 minutos e 15 segundos. Segunda posição para Alberto Jardim, atleta do Grupo Desportivo das Corticeiras, com 2 horas, 5 minutos e 13 segundos, com Énio Castro, do Madeira Medical Center a fechar o pódio masculino, em 2 horas, 8 minutos e 39 segundos.

Nas senhoras, a grande vencedora do Madeira Uphill 2000 foi Maria João Abreu, atleta do CDC Porto Moniz, que ligou o Funchal ao Pico Areeiro em 2 horas, 51 minutos e 41 segundos. Posição intermédia do pódio para Felicidade Soares, atleta do CCDT Horários do Funchal, com 2 horas, 56 minutos e 51 segundos. Fechou o pódio feminino Carlota Escórcio, atleta individual, com 2 horas, 58 minutos e 55 segundos.

A Mini Maratona com os 12.700 metros teve como vencedor Vítor Rodrigues, atleta da Casa do Povo da Camacha, com o tempo de 1 hora, 5 minutos e 19 segundos. Segunda posição para Énio Silva, do Clube de Atletismo do Funchal, com 1 hora, 5 minutos e 30 segundos. Terceira posição para Vítor Jesus, o atleta do Clube de Montanha do Funchal fez o tempo de 1 hora, 7 minutos e 2 segundos.

Nas senhoras, a mais rápida na Mini Maratona foi a Britânica Jacquelinne Penn, atleta Individual, com 1 hora, 21 minutos e 28 segundos, seguida de Manuela Morgado, do CCDT Horários do Funchal, com o tempo de 1 hora, 34 minutos e 2 segundos, com Rute Camacho a fechar o pódio, a atleta do Clube Desportivo Infante efectuou o tempo de 1 hora, 39 minutos e 5 segundos.

Na prova de estafetas, a grande vencedora foi a formação do Clube de Montanha do Funchal, com a participação de Cláudio Jesus, Marco Marques, Steven Martins e Mário dos Ramos, efectuando o percurso em 2 horas, 16 minutos e 39 segundos. Na segunda posição ficou a estafeta do Clube Desportivo Infante, formado pelas atletas Rosa Rodrigues, Andreia João, Lovisa Clevehorn e Carla Caires, com o tempo de 2 horas, 42 minutos e 25 segundos.

Terceira posição para a estafeta da DP Informática, com os atletas José Fernandes, Daniel Pereira, Gabriel Conceição e Luana Andreoli a efetuarem o tempo de 2 horas, 53 minutos e 7 segundos.

O atletismo regressa no próximo sábado à tarde, com a Corrida do RG3/Exército, com início agendado para as 17h25, em mais uma prova do Circuito Madeira a Correr - Re/Max Elite.