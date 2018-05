Regresso da temporada de Motocross com muitos participantes

No regresso da temporada de Motocross, e com uma nova direcção à frente dos destinos da Associação de Motociclismo da Madeira, muitos foram os que também voltaram à competição. Casos como Rafael Rodrigues, João Soares ou Renato Castro que ajudaram a compor uma excelente lista de participantes para a prova inaugural do Campeonato da Madeira de Motocross/Coral Sem Alcool 2018, ficando apenas a faltar o campeão em título que, este ano, está a participar nas provas do Campeonato Nacional e do Campeonato MX Ribatejo.

“A tradicional prova do primeiro de Maio, integrada nas comemorações do Dia do Trabalhador, ficou marcada pelo muito nevoeiro e frio, apesar destes elementos não terem desmobilizado o muito público que afluiu à Pista das Carreiras para ver o desempenho de pilotos com as suas novas máquinas”, diz numa nota de imprensa enviada à redacção.

A vitória ficou para Pedro Câmara, em Honda CRF450, que conquistou o primeiro lugar nas duas mangas de classificação da prova, seguindo-se-lhe João Soares e Vitor Freitas, com dois segundos e dois terceiros lugares, respectivamente.

Alexandre Gouveia, com um quinto e um quarto posto ficou-se pela quarta posição, seguido da Yamaha de Rafael Rodrigues, ex campeão de 125cc e que regressou à competição nesta prova, ficando por confirmar se o regresso terá sido pontual ou se irá marcar presença nas restantes provas que integram o campeonato. Sexto lugar para Maurício Gonçalves, seguido de Paulo Gama, Pedro Graterol, Renato Castro e João Melim.

“De referir que, este último, piloto do Porto Santo, viu o seu esforço da primeira manga cair por terra quando foi desclassificado daquela corrida pela organização devido a um abastecimento irregular feito fora da zona de assistência, mas conseguiu ainda um sexto posto na segunda manga, não sendo contudo suficiente para uma melhor classificação nesta prova”, aponta.

Contudo, destaca a participação pela primeira vez do infantil Tomás Camacho, piloto também da ilha de Porto Santo, que se estreou na modalidade e que aguarda o regresso dos restantes infantis para ajudar a animar o campeonato dos mais novinhos.

Por equipas venceu o CS Maritimo enquanto que o troféu para o piloto veterano foi entregue a Vitor Freitas.

A competição regressa já a 20 de Maio, pela mão do CDR Prazeres com a prova de Motocross da Fajã da Ovelha.