Recorde em vídeo as 11 expulsões de Ronaldo ao longo da carreira

Cristiano Ronaldo somou esta noite o seu 11.º cartão vermelho da carreira. Expulso à passagem do minuto 29, frente ao Valência, numa partida a contar para a 1.ª jornada do Grupo H, da Liga dos Campeões, o ‘astro’ madeirense recolheu aos balneários mais cedo por ordem do juiz Felix Brych. O madeirense nunca foi expulso na ‘Liga Milionária’ e ao longo das suas já 17 temporadas como jogador profissional nunca havia recebido ordem de expulsão nos primeiros 45 minutos de uma partida.

Com uma arbitragem rigorosa, o germânico não esteve com meias medidas e após um lance dito normal, em que CR7 tentava ganhar posição na grande área, envolvendo-se com o defesa do Valência em empurrões, o árbitro da partida, depois de ouvir o auxiliar de baliza, expulsou o craque português, por uma alegada agressão, gesto que nas imagens televisivas não é possível descortinar.

Esta é então a 11.ª expulsão na carreira de Cristiano Ronaldo, sendo que a primeira foi na época 2003/2004, quando tinha 19 anos, estava então ao serviço do Manchester United. O madeirense foi expulso, ao minuto 85, frente ao Aston Villa, por acumulação de amarelos.

Seguiram-se outras expulsões, em Inglaterra, na época 2005/2006, contra o Manchester City (minuto 86), na época 2007/2008, em deslocação a Portsmouth (minuto 85) e novamente frente ao Manchester City, na época 2008/2009 (minuto 68).

Já em Espanha, Cristiano Ronaldo foi expulso por seis ocasiões. Na temporada 2009/10, logo no ano de estreia no país vizinho, CR7 foi expulso frente ao Almería, corria o minuto 88. Seguiu-se na mesma época outra expulsão, desta feita frente ao Málaga (minuto 70). Depois, na temporada desportiva 2012/13, frente ao Atlético Madrid, em 2013/14 contra o Athletic de Bilbau (minuto 75), em 2014/15 na cidade de Córdoba contra o conjunto local (minuto 82) e, por fim, em 2017/2018 frente ao Barcelona (minuto 82), a última que o capitão da selecção portuguesa de futebol havia contabilizado.

Agora, ao serviço da Juventus, Cristiano Ronaldo é expulso pela primeira vez ao serviço dos ‘bianconeri’, em jogo a contar para a Liga dos Campeões.

De referir que o camisola 7 nunca foi expulso ao serviço da selecção portuguesa de futebol, nem quando actuou no Sporting.