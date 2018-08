Real Madrid vence e assume liderança da liga espanhola de futebol

O Real Madrid ascendeu hoje à liderança da liga espanhola de futebol, ao derrotar o Girona por 4-1, em jogo da segunda jornada de ´La Liga´.

O Girona até foi a primeira equipa a marcar, por Borja Garcia (16 minutos), mas a partida chegou ao intervalo igualada, após golo de Sergio Ramos, aos 39, na conversão de uma grande penalidade.

O ascendente da equipa madrilena prosseguiu na segunda parte, com Karim Benzema a converter nova grande penalidade para o Real Madrid, aos 52 minutos, e o galês Gareth Bale a ampliar, aos 59.

Karim Benzema fechou a contagem, estabelecendo o resultado final aos 80 minutos.

O Real Madrid lidera a liga espanhola de futebol com os mesmos seis pontos do FC Barcelona, segundo classificado, enquanto o Girona caiu para o 16.° posto.

Com André Silva em campo, o Sevilha não foi além de um empate sem golos frente ao Villarreal, ascendendo, apesar disso, ao terceiro lugar da liga espanhola.

O Valência, no qual atua Rúben Vezo, confirmou o mau arranque de temporada. ao perder no reduto do Espanyol por 2-0 e sem o defesa português em campo.