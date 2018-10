Real Madrid supera pior série sem marcar golos na história do clube

O Real Madrid registou hoje um recorde negativo em toda a história do clube, ao estar 481 minutos sem marcar um golo, o que supera a marca de 464 minutos que perdurava desde a temporada 1984/85.

O golo do brasileiro Marcelo, aos 72 minutos do jogo diante do Levante, da nona jornada do campeonato, colocou fim a uma série que teve início em 22 de setembro, no qual o espanhol Marco Asensio marcou o único golo na vitória por 1-0 diante do Espanyol, aos 41.

No total, foram oito horas e um minuto sem que os ‘merengues’ marcassem, nos jogos frente a Sevilha (3-0), Atlético de Madrid (0-0), CSKA Moscovo (1-0) e Alavés (1-0), juntando-se os primeiros 72 minutos do jogo de hoje com o Levante.

O conjunto de Julen Lopetegui, que já orientou o FC Porto, não conseguiu, mesmo assim, evitar a quarta derrota nos últimos cinco jogos, perdendo com o Levante por 2-1.