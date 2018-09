Real Madrid soma novo triunfo, Atlético volta a ‘escorregar’

O Real Madrid continua sem sinais da falta de Ronaldo, tendo hoje recebido e vencido o Leganes 4-1, enquanto o Atlético de Madrid começa a ficar atrasado, sofrendo a primeira derrota na quarta jornada da liga espanhola de futebol.

Em Madrid, o Real parece já esquecido do desaire na Supertaça Europeia frente ao rival Atlético e hoje somou novo triunfo claro, num encontro em que também a ‘sombra’ de Ronaldo não se fez sentir, sobressaindo um novo trio no ataque: BBA (Bale-Benzema-Asensio).

No Bernabeu, o Real cedo se adiantou, através de um golo de Bale, aos 17 minutos, mas ainda permitiu que os visitantes igualassem, aos 24, quando Guido Carrillo converteu uma grande penalidade.

Os comandados de Julen Lopetegui vieram determinados na segunda metade a resolver o jogo e Benzema, aos 48 e 61, e Sergio Ramos, aos 61, na conversão de um penálti, sentenciaram a partida a favor dos ‘merengues’.

A conquista da Supertaça diante do Real não parece ter feito bem ao Atlético, que, depois de ter entrado com um empate com o Valência e um triunfo frente ao Rayo Vallecano, perdeu hoje em casa do Celta de Vigo e está já a cinco pontos do Real Madrid, com três jornadas disputadas.

Na Galiza, o uruguaio Maxi Gomez abriu o marcador, aos 46 minutos, numa pouco habitual falha do capitão Diego Godin, tendo Iago Aspas, aos 52, ampliado para os galegos.

No domingo, o Barcelona pode igualar o Real Madrid na liderança, caso vença na receção ao Huesca, equipa que ocupa o sexto lugar com quatro pontos.