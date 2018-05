Real Madrid sem Ronaldo cai em Sevilha

O Real Madrid perdeu esta noite frente ao Sevilha, por 3-2, no reduto dos andaluzes, em jogo alusivo à 36.ª jornada da Liga Espanhola.

Os merengues, terceiros classificados, e sem Cristiano Ronaldo, que está lesionado, não conseguiram superar a qualidade de jogo apresentada pelos pupilos de Joaquin Caparros, ficando cada vez mais difícil alcançar o segundo lugar da tabela classificativa.

Ben Yedder (26) e Layun (45) construíram a vantagem do Sevilha antes das equipas recolherem aos balneários. Já no segundo tempo, e depois de Sérgio Ramos falhar uma grande penalidade, foi o próprio defesa-central madridista que aos 84 minutos introduziu a bola na própria baliza fazendo o 3-0 e sentenciando a partida.

O espanhol Borja Mayoral reduziu a diferença ao minuto 87, sendo que Sérgio Ramos, já no tempo de descontos, marcou o segundo golo do Real Madrid, insuficiente para evitar esta a sexta derrota no campeonato dos comandados de Zinedine Zidane.

Com este resultado o Real Madrid continua em terceiro, com 72 pontos, a três do Atlético de Madrid, segundo classificado. O Sevilha, por seu turno, ascende ao 7.º lugar, com 54 pontos, ‘agarrando’ a duas jornadas do final do campeonato a última vaga de acesso a uma competição europeia, que ainda não está garantida.

No outro jogo realizado esta tarde, o campeão Barcelona aplicou ‘chapa 5’ frente ao Vilarreal (5-1).