Real Madrid perde com Levante e soma quatro jogos sem vencer no campeonato

O Real Madrid perdeu hoje na receção ao Levante, por 2-1, em jogo da nona jornada da Liga espanhola de futebol, competição na qual não vence há quatro jogos e soma duas derrotas consecutivas.

Jose Luis Morales, aos seis minutos, e Roger, aos 13, na conversão de uma grande penalidade, deram vantagem ao Levante, enquanto Marcelo, aos 72, reduziu para os ‘merengues’, sem conseguir evitar novo desaire.

O tento do brasileiro também não evitou que o clube madridista superasse o anterior recorde negativo do clube sem marcar golos, que era de 464 minutos e remontava a 1984/85, fixando-o agora em 481 minutos.

O Real Madrid sofreu a primeira derrota em casa no campeonato e o quinto jogo sem vencer em todas as competições, depois dos desaires nos terrenos de Sevilha (3-0) e Alavés (1-0), do empate caseiro frente ao Atlético de Madrid (0-0) e da derrota na visita ao CSKA Moscovo (1-0), este para a Liga dos Campeões.

A formação comandada por Julen Lopetegui, que já treinou o FC Porto, ocupa o quinto lugar, com 14 pontos, menos três do que o Alavés, que lidera provisoriamente.

O Levante, que subiu provisoriamente ao sétimo lugar, com 13 pontos, conseguiu o seu segundo triunfo no Santiago Bernabéu, depois da vitória alcançada em 2007.

No próximo domingo, o Real Madrid visita o FC Barcelona, em jogo da 10.ª jornada do campeonato.