O União da Madeira informa que chegou a acordo com o guarda-redes Raví Paschoa para as próximas duas épocas e meia.

O brasileiro de 23 anos, que em 2011 foi considerado o Melhor Guarda-Redes do Campeonato do Mundo de Clubes em Sub-17 ao serviço do Corinthians, chega do Campeonato de Portugal, onde se destacou com boas prestações ao serviço do Almancilense e do Sertanense.