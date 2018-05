Rali de Santa Cruz foi cancelado

A Comissão Organizadora do Rali Município de Santa Cruz, da responsabilidade do Automóvel Clube de Santa Cruz (ACCS), informa que, “por não estarem reunidas as condições para a realização prova, decidiu adiar o evento para uma data a anunciar brevemente”.

“Os padrões de exigência que o ACCS coloca à realização das suas provas, não se coadunam com as condições actualmente permitidas pelas entidades públicas do Concelho”, refere o clube em comunicado, fazendo ainda questão de pedir a “todos os concorrentes/equipas, adeptos, comunicação social e população de Santa Cruz, desculpas”.

A quarta prova do Campeonato da Madeira Coral de Ralis deveria realizar-se nos dias 8 e 9 de Junho.

Ao que tudo indica a prova deverá realizar-se no mês de Outubro, antes da última prova do calendário