Rafael Donato já disponível para Ricardo Chéu no União da Madeira

O defesa central brasileiro Rafael Donato já está disponível para Ricardo Chéu no União da Madeira, equipa da II Liga portuguesa de futebol, para o jogo com o Cova da Piedade.

Num curto comunicado, o União da Madeira informa “que o certificado internacional de Rafael Donato já chegou, estando o jogador em condições de poder integrar o lote de convocados”.

Rafael Donato, de 28 anos, irá representar o União da Madeira até ao final da presente temporada.

O defesa brasileiro alinhava nos brasileiros do Joinville, equipa da série B do Campeonato Brasileiro, por empréstimo do Cruzeiro, antes de ingressar no clube madeirense.

Começou a sua carreira nos escalões de formação do Botafogo. Depois, como sénior, atuou no Palmeiras, Audax Rio, tendo sido contratado pelo Cruzeiro em 2012. Seguiram-se empréstimos ao Bahia, Criciúma e Joinville.

Tendo terminado o contrato que o ligava ao Cruzeiro, Rafael Donato apostou no União da Madeira, sendo esta a sua primeira experiência fora do Brasil.

O União da Madeira que ocupa o 17.º lugar, com 19 pontos, defronta no sábado, no estádio do Centro Desportivo da Madeira, na Ribeira Brava, a partir 15 horas o Cova da Piedade, 12.º, com 24 pontos, em partida da 19.ª jornada, última da primeira volta, da II Liga portuguesa de futebol.