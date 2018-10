PSD diz que “nó” que Franco desfez é uma “mão cheia de nada”

Na sequência de uma notícia publicada na edição impressa de sexta-feira do DIÁRIO, com o título ‘Franco desfaz o nó criado na pista de Machico’, o PSD Machico vem agora dizer o “nó” que Franco desfez não passa de uma “ardilosa ilusão criada pelo actual presidente da Câmara, uma vez que “a associação de Água de Pena continuará a ter encargos financeiros para utilizar as instalações desportivas do estádio de Machico”.

“Machico tem instalações desportivas de qualidade, porém, necessita de uma política de apoio equitativo e adequado para cada clube”, frisa a nota dos social-democratas lembrando que “os vereadores do PSD em reunião de câmara apresentaram uma proposta de resolução para que o executivo camarário assumisse a manutenção integral do estádio de Machico, disponibilizando este recurso a toda a população e instituições desportivas. Assim como também sugeriram a fusão do torneio Machico Cup com o do Meu Xico para rentabilizar recursos e potenciar o concelho”.

Propostas essas que foram “incompreensivelmente” reprovadas pelo actual executivo PS da Câmara de Machico.

“O actual executivo não tem uma política de apoio ao desporto justa e equilibrada a cada clube, contribuindo para que os clubes desportivos do concelho atravessam várias dificuldades ao longo da época desportiva”, concluiu o PSD.