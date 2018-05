Prisão preventiva para os 23 suspeitos do ataque à Academia do Sporting

No Tribunal do Barreiro acaba de ser decreta a medida de prisão preventiva para todos os 23 suspeitos do ataque à Academia do Sporting, em Alcochete. Na segunda-feira passada, um grupo de cerca de 50 elementos atacou o centro de treinos e agrediu o treinador Jorge Jesus, vários jogadores e outro pessoal do Sporting.

O Ministério Público pedia a prisão preventiva e o juiz aceitou essa medida preventiva. Os arguidos são acusados de associação criminosa, sequestro, ofensas corporais e terrorismo, entre outros crimes.