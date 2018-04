Presidente da UEFA admite VAR na Liga dos Campeões e Europeu em 2019/2020

O presidente da UEFA admitiu que o videoárbitro (VAR) poderá ser utilizado na Liga dos Campeões a partir de 2019/2020 e na fase final do próximo Europeu, ainda que, neste momento, o sistema tenha “alguns problemas” por resolver.

“De uma forma realista, poderemos tê-lo (VAR) na Liga dos Campeões e no Europeu, na época 2019/2020”, observou Aleksander Ceferin, em entrevista publicada hoje no diário italiano Gazzetta dello Sport.

O presidente da UEFA lembrou que VAR tem registado problemas nas competições em que já está a ser utilizado -- como acontece com a Liga portuguesa -- e disse mesmo ter “algum receio” pela sua aplicação no Mundial2018, por “árbitros que nunca dirigiram um jogo com VAR”.

“Neste momento, nem tudo está claro e não podemos permitir [a utilização do VAR]. Vi algumas situações cómicas na Alemanha, na Taça de Inglaterra e em Itália. É preciso resolver alguns problemas”, advertiu Ceferin.