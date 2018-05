Presidente da República assiste à final da Taça de Portugal no Jamor

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vai estar presente no estádio do Jamor para assistir à final da Taça de Portugal em futebol entre Desportivo das Aves e o Sporting, disse à agência Lusa fonte da Presidência.

A presença do Presidente da República na final da Taça de Portugal assume particular relevância depois de o Presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, e do presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, terem anunciado as suas ausências, numa altura em que o clube de Alvalade atravessa um período conturbado que motivou inclusivamente declarações públicas das mais altas figuras do Estado.

Esta é a primeira vez que o Desportivo das Aves está presente na prova “rainha” do futebol português.

O jogo está marcado para as 17:15, sendo arbitrado por Tiago Martins.