Presidente da Federação Portuguesa de Futebol felicita Nacional pela subida

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes, felicitou hoje o Nacional pela conquista do título de campeão da II Liga e o Santa Clara pela subida ao primeiro escalão.

“Ao longo da temporada desportiva 2017/18, a equipa do Nacional deu provas de inequívoco talento e qualidade que lhe garantiram a conquista do título de campeão da II Liga e o regresso ao principal escalão do futebol português. Envio publicamente as minhas calorosas felicitações a jogadores, treinadores, staff e dirigentes pelo trabalho notável na promoção da modalidade e pela forma como prestigiaram, em todas as ocasiões, o futebol madeirense e nacional”, lê-se na mensagem de Fernando Gomes.

O Nacional, que já tinha garantido a subida no sábado, assegurou matematicamente o título, ao vencer em Arouca, por 1-0, enquanto o Santa Clara também conseguiu a promoção, ao vencer em casa o lanterna-vermelha Real Massamá, por 3-0.

“Numa liga disputada até final, não poderia deixar de celebrar todos os clubes que participaram nesta competição, com especial destaque para o Santa Clara que este domingo garantiu igualmente a subida de divisão. Parabéns ao clube e aos Açores, região que tão bem representa”, frisou Gomes.

O dirigente deixou ainda “uma palavra de conforto a todos os que ficaram aquém dos seus objetivos desportivos, deixando, no entanto, a certeza de que tudo farão para continuar a dignificar os clubes que representam”.