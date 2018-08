Presidência do Governo louva Madeira SAD pela Supertaça de Andebol

A Presidência do Governo Regional emitiu esta tarde uma nota de imprensa onde manifesta “o seu maior regozijo e orgulho” por a equipa de andebol feminina do Madeira SAD ter hoje conquistado a 20.ª Supertaça de andebol, confirmando “uma hegemonia que dura há muitos anos, facto merecedor do louvor público da Região Autónoma da Madeira e do seu Presidente”.

Uma conquista que, vinca o executivo madeirense, “comprova a justiça dos apoios atribuídos pela Região, que tem pautado a sua política desportiva por um forte apoio às associações e aos clubes, mas também aos atletas, sempre no fomento do Desporto e da educação saudável dos nossos jovens, da nossa população”.

O órgão presidido por Miguel Albuquerque sublinha que a política de apoios públicos ao desporto “tem levado a Região, através dos seus atletas, dirigentes e clubes, a obter vários triunfos, em diferentes modalidades, no panorama desportivo nacional e internacional”.

“Por mais esta vitória, o Governo Regional louva o Clube, bem como os seus dirigentes, técnicos e atletas, reiterando a sua satisfação pela forma como o Madeira SAD vem honrando a Região, sendo porta-voz da admiração e do orgulho de todos os madeirenses e porto-santenses por mais este triunfo”, lê-se na mesma nota.