Portugal vence Argélia por 3-0, a oito dias do jogo com a Espanha

A selecção portuguesa de futebol venceu hoje a sua congénere da Argélia por 3-0, no último encontro de preparação para a fase final do Mundial de 2018, realizado no Estádio da Luz, em Lisboa.

Gonçalo Guedes, aos 17 e 55 minutos, assistido por Bernardo Silva e Raphaël Guerreiro, respectivamente, e Bruno Fernandes, aos 37, após centro de Cristiano Ronaldo, que cumpriu a 150.ª internacionalização ‘AA’, apontaram os tentos lusos.

Na fase final, Portugal joga no Grupo B, defrontando a Espanha, a 15 de junho, em Sochi, Marrocos, a 20, em Moscovo, e o Irão, de Carlos Queiroz, a 25, em Saransk.