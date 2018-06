Portugal retoma treinos com possibilidade de contar já com Ronaldo

A possível presença de Cristiano Ronaldo no treino de hoje da seleção portuguesa de futebol constitui a principal dúvida, depois de o jogador luso ter descansado após a vitória na Liga dos Campeões ao serviço do Real Madrid.

Ronaldo é mesmo o último dos 23 convocados por Fernando Santos a integrar o estágio, numa altura em que a equipa lusa já cumpriu dois dos três jogos de preparação antes da partida para a Rússia.

O selecionado português empatou o primeiro jogo 2-2 com a Tunísia, em Braga, seguindo-se nova igualdade, desta feita a 0-0 com a Bélgica, no sábado, em Bruxelas, fechando a preparação no dia 07 de junho, no estádio da Luz, frente à Argélia.

Portugal integra o grupo B do Campeonato do Mundo da Rússia, juntamente com Espanha, Marrocos e Irão.