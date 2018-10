Portugal regressa à Escócia em ‘jogo de teste’ para Fernando Santos

A selecção portuguesa de futebol defronta no domingo a Escócia, em Glasgow, num particular em que Fernando Santos deverá aproveitar para dar minutos a jogadores menos utilizados, depois de praticamente ter garantido o apuramento na Liga das Nações.

No regresso de Portugal a solo escocês, onde jogou pela última vez em 1992 (0-0), é esperado que o seleccionador português lance algumas caras novas, casos do guarda-redes Cláudio Ramos, o defesa Pedro Mendes e o avançado Hélder Costa, todos à procura da estreia na selecção principal.

Kevin Rodrigues, Luís Neto, Bruno Fernandes, Gedson e Sérgio Oliveira podem ter novas oportunidades para convencer Fernando Santos, assim como Éder, o herói da conquista do Euro2016, que está de regresso às opções do técnico, de 64 anos.

Pepe e Bernardo Silva, que foram titulares no triunfo de quinta-feira sobre a Polónia (3-2), em encontro do Grupo 3 da Liga A da Liga das Nações, foram dispensados e falham o duelo com os escoceses, assim como Cristiano Ronaldo, que pediu dispensa dos trabalhos da selecção nacional e só deverá regressar em 2019.

Portugal joga na Escócia, onde só venceu uma vez em sete confrontos, mas também terá as suas atenções viradas para Chorzów, onde a Polónia e Itália se defrontam, com um empate a garantir logo a qualificação dos atuais campeões europeus para a fase final da primeira edição da Liga das Nações.

No Hampden Park, a selecção lusa vai ter pela frente uma Escócia liderada por Alex McLeish e que tenta regressar à ribalta do futebol mundial, já que esteve pela última vez presente numa fase final de uma grande competição em 1998, no Mundial de França.

No seu último jogo, os escoceses foram a Israel perder por 2-1, mas, mesmo assim, lideram, devido à melhor diferença de golos o Grupo 1 da Liga nas Nações C, com os mesmos pontos que os israelitas e a Albânia.

O Escócia-Portugal tem início agendado para as 17 horas.