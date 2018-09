Portugal realiza derradeiro treino antes do jogo particular com a Croácia

A seleção portuguesa de futebol realiza hoje o último treino antes do jogo particular com a Croácia, vice-campeã do mundo, na sexta-feira, no Estádio do Algarve.

O selecionador Fernando Santos vai orientar o treino, marcado para as 10:00, no recinto algarvio, onde deve contar com os 24 convocados, um dia depois de Gonçalo Guedes ter sido o único ausente no derradeiro treino na Cidade do Futebol, em Oeiras.

O avançado do Valência cumpriu trabalho de recuperação no ginásio, ao contrário de Luís Neto, Mário Rui, Pepe, Rúben Dias, Gedson Fernandes, Pizzi, Sérgio Oliveira, William Carvalho, André Silva e Rony Lopes, que marcaram presença na sessão, depois de terem estado ausentes na segunda-feira.

Após o treino de hoje, Fernando Santos vai abordar o jogo frente à vice-campeã do Mundo Croácia, em conferência de imprensa, a partir das 12:15.

A seleção portuguesa, campeã europeia, defronta a Croácia, vice-campeã mundial, na quinta-feira, às 19:45, no Estádio Algarve, num jogo particular, o primeiro desde o Mundial2018, competição na qual Portugal somou uma vitória, uma derrota e dois empates.

Quatro dias depois, na segunda-feira, a equipa das ‘quinas’ defronta a Itália, no Estádio da Luz, em Lisboa, também às 19:45, em jogo da primeira jornada do Grupo 3 da Liga das Nações.