Portugal eliminado pela Áustria em ténis de mesa

A selecção portuguesa de ténis de mesa foi eliminada do Campeonato do Mundo de Equipas, ao perder por 2-3 com a Áustria, em jogo dos oitavos-de-final da prova, que se disputa em Halmstad, na Suécia.

O atleta madeirense Marcos Freitas venceu um dos jogos para Portugal, no entanto acabou por ceder no quinto e decisivo encontro.

A equipa esteve a vencer o encontro por 2-0, mas acabou por não conseguir ultrapassar os austríacos, apesar de ter lutado até ao fim pela vitória. Tiago Apolónia (n.º 36 do ranking) e Marcos Freitas (n.º 15) começaram por vencer os encontros frente respetivamente a Robert Gardos (n.º 55) e Stefan Fegerl (n.º 45).

No terceiro jogo João Monteiro (n.º 61) não conseguiu vencer Daniel Habesohn (n.º 60) e Tiago Apolónia e Marcos Freitas foram impotentes nas restantes partidas.

Os jogadores lusos abandonam a Suécia ficando aquém do seu real valor, na 9.ª posição, abaixo dos 5.º lugares de 2016 e 2014.

A Selecção feminina vai jogar esta sexta-feira com a Bósnia-Herzegovina, equipa que na ronda anterior eliminou a Guatemala, ao vencer por 3-2. Na fase de grupos, a equipa bósnia venceu a Noruega (3-0), Maldivas (3-0), Sri Lanka (3-1) e Bangladesh (falta de comparência) e perdeu com o País de Gales (1-3). O encontro tem início às 09h00.