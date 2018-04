Porto quebra tradição nos Barreiros e está a um empate do título

O FC Porto venceu hoje o Marítimo no estádio dos Barreiros graças a um golo de Marega ao minuto 89, na 32.ª jornada da I Liga de futebol, e está a um empate de conquistar o título.

A equipa portista quebrou assim um ‘jejum’ de seis épocas sem vencer no estádio dos Barreiros -- a última vitória aconteceu em abril de 2012, por 2-0, com dois golos do brasileiro Hulk, de penálti -- e aumentou para cinco pontos a vantagem para os rivais da capital, depois da surpreendente derrota do Benfica na Luz frente ao Tondela por 3-2, no sábado.

Se o FC Porto quebrou a tradição ao vencer nos Barreiros, a verdade é que nem por isso deixou de sentir grandes dificuldades para chegar à vitória quase ao ‘cair do pano’, a despeito de ter jogado mais de meia parte em superioridade numérica, por expulsão do guarda-redes iraniano Amir Abedzadeh, que derrubou o avançado portista Soares à entrada da sua área.

Nos Barreiros, a equipa portista entrou menos pressionada pela derrota caseira do Benfica no sábado, mas nem por isso teve ‘arte e engenho’ para ultrapassar um adversário que defendeu sempre de forma compacta e que só deixou uma brecha a um minuto do fim, num lance de bola parada, um pontapé de canto cobrado por Alex Telles e finalizado, de cabeça, por Marega.

Com este triunfo, o FC Porto aumentou para cinco pontos a vantagem sobre os rivais de Lisboa, bastando-lhe um empate na receção ao Feirense, na próxima jornada, para assegurar a conquista do título.

Noutra partida em que não estava em jogo o título, mas sim o quinto lugar que dá acesso à Liga Europa caso o Desportivo das Aves não vença a final da Taça de Portugal, o Rio Ave venceu o Desportivo de Chaves, por 2-1, em Vila do Conde.

O médio Pelé foi o autor dos dois golos, ambos de penálti, aos 66 e 80 minutos, a castigarem faltas sobre Guedes, enquanto Mattheus Pereira marcou para os flavienses já no período de descontos, aos 90+4.

Com este triunfo, o Rio Ave ‘reforçou’ o quinto lugar, com 47 pontos, mais três do que o Marítimo, que perdeu hoje na receção ao FC Porto. Os vila-condenses têm vantagem no confronto direto com a equipa insular, a qual venceram por 3-0 em casa e perderam por 1-0 fora.

O Desportivo de Chaves caiu para a oitava posição, com os mesmos 41 pontos do Boavista.

Quem voltou às vitórias depois de uma série de cinco jornadas sem vencer foi o Boavista ao bater perante o seu público o Paços de Ferreira graças a um golo solitário de Renato Santos, aos 83 minutos, a finalizar uma jogada envolvente pelo flanco esquerdo, iniciada em David Simão e que teve ainda participação de Yusupha e Kuca.

Com este triunfo, o 10.º obtido em casa, os ‘axadrezados’ subiram ao sétimo posto, com 41 pontos, os mesmos do Desportivo de Chaves, que perdeu em Vila do Conde com o Rio Ave.

O Paços de Ferreira encontra-se no 16.º lugar, o primeiro acima da ‘linha de água’, com 29 pontos, a lutar ainda pela manutenção.