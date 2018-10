Portimonense quer conquistar primeiro triunfo fora ante o Nacional

O treinador António Folha assegurou hoje que o Portimonense vai tentar conquistar a primeira vitória fora na I Liga de futebol, no estádio do Nacional, embora anteveja “muitas dificuldades” diante de um adversário forte a jogar em casa.

“O Nacional no seu reduto é sempre uma equipa complicada que coloca muitas dificuldades aos adversários, daí perspetivar uma partida difícil, mas para a qual temos os nossos recursos”, frisou o técnico da equipa algarvia.

António Folha falava aos jornalistas na conferência de imprensa de antevisão do encontro que opõe o Portimonense, 13.º classificado do campeonato, com sete pontos, ao Nacional, 17.º e penúltimo, com cinco, na sexta-feira, às 19:00 horas, no Estádio da Madeira, no Funchal.

Na opinião do técnico, o Portimonense está consciente das dificuldades que vai encontrar na Madeira, apesar da posição que a equipa insular ocupa na classificação e da derrota sofrida no jogo para a Taça de Portugal, na qual foi eliminada pelo Lusitano de Vildemoinhos (4-3), do terceiro escalão.

“Penso que tanto para nós como para o nosso adversário não existe pressão, na sequência das derrotas sofridas nos jogos para a Taça de Portugal”, frisou António Folha, sublinhando que os algarvios vão “fazer tudo para fazer um bom jogo” e tentar alcançar a primeira vitória fora de portas.

O técnico ressalvou que só um Portimonense “com uma atitude forte e competente” poderá ter aspirações a vencer o Nacional: “Para ganharmos jogos, necessitamos de ser competentes e diante do Nacional teremos de ser competentes, porque é um adversário muito difícil”, alertou.

De acordo com António Folha, existem limitações físicas de alguns jogadores, embora “não tenha ainda indicação do departamento médico do clube acerca dos que possam estar impedidos” de darem o contributo frente à equipa madeirense.

António Folha acrescentou ainda que jogar num estádio como o da Choupana “coloca sempre muitas dificuldades às equipas”.