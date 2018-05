Pontassolense sagra-se campeão da Divisão de Honra

O Pontassolense acaba de sagrar-se campeão regional da Divisão de Honra de futebol, depois de bater em casa o União B, em casa, por 1-0, beneficiando da derrota de Machico na Ribeira Brava, por 2-0.

À entrada da última jornada do campeonato, Machico estava na frente da classificação, com dois pontos de avanço sobre o Pontassolense. Bastava-lhe o empate para se sagrar campeão, no entanto, acabou derrotado na Ribeira Brava, entregando o título à formação da Ponta do Sol, que sofreu para vencer o União, por 1-0.

O Portosantense, que entrou para a última jornada do campeonato com hipótese de chegar ao título, não foi além de um empate com o Marítimo C, a uma bola, pelo que terminou a prova na terceira posição.