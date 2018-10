Polaco Krzysztof Piatek diz que Ronaldo é o melhor de sempre

O polaco Krzysztof Piatek, que vai defrontar a Juventus de Cristiano Ronaldo, não tem dúvidas que o goleador português é o melhor jogador de sempre.

“Cristiano Ronaldo é o melhor jogador do mundo nesta altura e na minha opinião o mais que alguma vez existiu», afirmou o avançado, em declarações à imprensa local.

O avançado está a ser associado a diversos clubes europeu, visto que leva 14 golos em 10 jogos pelo clube e país.

“Estou no Génova e o meu foco é apenas no Génova. Ainda faltam muitos jogos esta temporada e estou concentrado neles. Gosto muito dos adeptos do Génova”, frisou o futebolista.