Poiares Maduro diz ter vergonha de ser do mesmo clube de certos adeptos

Miguel Poiares Maduro, antigo ministro Adjunto e do Desenvolvimento Regional e ex-presidente do comité de governação da FIFA, disse hoje sentir vergonha de partilhar o clube de certos adeptos, aludindo aos incidentes de violência na Academia do Sporting.

“Tenho orgulho em ser do Sporting mas hoje, pela primeira vez, tenho vergonha em ser do mesmo clube de certos adeptos (a confirmar-se, como tudo indica, que se tratam de adeptos do Sporting). Os adeptos que agrediram os jogadores e a equipa técnica não têm lugar no Sporting (nem na proximidade de qualquer estádio de futebol)”, escreveu Miguel Poiares Maduro, na sua página no Facebook.

Durante a tarde de hoje, cerca de 50 indivíduos de cara tapada, alegadamente adeptos ‘leoninos’, invadiram a Academia e, depois de terem percorrido os relvados, chegaram ao balneário da equipa principal, agredindo vários jogadores, entre os quais Bas Dost, Acuña, Rui Patrício, William Carvalho, Battaglia e Misic, assim como o treinador Jorge Jesus e outros membros da equipa técnica.

A secretária de Estado Adjunta e da Administração Interna, Isabel Oneto, confirmou a detenção de 21 indivíduos, presumivelmente envolvidos neste caso.

“Tenho a certeza que falo pela quase totalidade de adeptos do Sporting quando digo que, depois do que se passou, só há uma resposta possível de todos os verdadeiros sportinguistas: total solidariedade com a equipa, aconteça o que aconteça e seja qual for o resultado de domingo. A única resposta moral possível, independentemente de qualquer juízo desportivo, é reiterar a confiança neles e nos técnicos. Como adepto do Sporting as minhas desculpas aos jogadores e técnicos agredidos”, rematou o antigo governante.

A equipa principal do Sporting cumpria hoje o primeiro treino da semana, depois da derrota no terreno do Marítimo (2-1), que relegou a equipa para o terceiro lugar da I Liga, iniciando a preparação para a final da Taça de Portugal, no domingo, frente ao Desportivo das Aves.