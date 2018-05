Pedro Proença entrega troféu de campeão da II Liga ao Nacional da Madeira no domingo

O presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, Pedro Proença, entregar no domingo, no Estádio da Madeira, o troféu de campeão da II Liga de futebol ao Nacional, que subiu à I Liga no último fim de semana.

O emblema madeirense está a preparar uma grande festa na sua cidade desportiva, antes e depois do encontro da 38.ª e última jornada da II Liga, frente ao Vitória de Guimarães B, a disputar às 10:15 de domingo.

A entrega do troféu de campeão terá lugar no final do jogo.