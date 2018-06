Pavilhão do Nacional é para erguer no próximo mandato de Rui Alves

Rui Alves apresentou ao início desta tarde a única lista candidata à presidência do Nacional da Madeira, focando o seu próximo mandato na construção do pavilhão do clube, a ser erguido na Choupana, esperando contar para o efeito com o apoio do Governo Regional.

“Modernizar ainda mais todo o clube em termos da sua organização, potenciar e consolidar a nossa presença no principal escalão do futebol profissional e apresentar, ainda este ano, o projecto do pavilhão do clube, na Câmara Municipal do Funchal e lutar para que isso seja uma realidade ainda este mandato, de forma a potencializar a abertura de modalidades que já fizeram história no clube”, avançou o líder alvinegro, adiantando que pretende nos próximos anos “criar uma dinâmica mais moderna na relação com os sócios”.

Quanto ao plantel para a próxima temporada, Rui Alves diz que este encontra-se 70% completo, frisando que “no máximo” irá chegar um atleta emprestado da I Liga.

As eleições no clube insular estão marcadas para o dia 18 deste mês.