Panathinaikos paga dívida a antigo jogador e evita descida de divisão na Grécia

O Panathinaikos evitou hoje a descida à segunda divisão do futebol grego ao pagar uma dívida de cerca de 500 mil euros ao antigo jogador alemão Jens Wemmer, fugindo à terceira sanção da Federação Grega de Futebol (EPO).

Após o jogador, que saiu do clube em julho de 2017, ter apresentado um recurso perante o tribunal desportivo da EPO, pedindo os salários em atraso, a federação deu-lhe razão e estabeleceu prazos ao clube grego para a resolução do caso.

Ao falhar os dois primeiros prazos, o Panathinaikos, um dos históricos do futebol grego, perdeu seis pontos na tabela, mas o pagamento das dívidas, hoje anunciado, evitou uma terceira sanção, que ditaria a descida automática de divisão.

O clube grego, finalista vencido da final de 1971 da Taça dos Campeões Europeus, perante o Ajax, atravessa um momento complicado na vertente económica, uma vez que o ganês Michael Essien também reclama cerca de 80 mil euros de salários em atraso.

Já o plantel atual, que até ao mercado de transferências de inverno contava com o português Nuno Reis, entretanto transferido para o Vitória de Setúbal, não recebe desde dezembro de 2017, numa situação que poderá deixar o ‘Pana’ com menos seis pontos no arranque da próxima temporada e com restrições na contratação de novos atletas.