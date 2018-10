A 21.ª edição do Open Internacional de Bridge da Madeira vai bater todos os recordes de participação.

O evento, que é apresentado amanhã, pelas 12 horas, no Hotel Vidamar, vai disputar-se de 5 a 11 de Novembro e conta com várias novidades, entre as quais a presença de um árbitro oriundo da Nova Zelândia.

Leia mais na edição impressa de amanhã do DIÁRIO.